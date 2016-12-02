HALFETİ BELEDİYE BAŞKANI BAYRAM GÖZALTINA ALINDI
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DBP'li Halfeti Belediye Başkanı Bayram, emniyete götürüldü.
Şanlıurfa'da düzenlenen terör soruşturmasında DBP'li Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekipleri, belediye binasına gelerek arama başlattı.
Ekiplerin bir kısmı bina içi ve kuruma ait araçlarda inceleme yaparken, bir kısmı da dışarıda önlem aldı. Birkaç bilgisayar kasası ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.
Belediye Başkanı Mustafa Bayram gözaltına alındı.
kaynak:ahaber
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