HALEP'TEN ÜST ÜSTE KÖTÜ HABERLER GELİYOR
Suriye'deki hava saldırılarında, Halep'in isyancıların kontrolündeki doğu mahallelerinde yaralılara bakabilecek kapasitedeki son iki hastane de kullanılamaz hale geldi.
Esad güçleri ya da Rusya'ya ait olduğu tahmin edilen bir savaş uçağının yine Halep'te gerçekleştirdiği bir başka saldırıda ise bir fırının önündeki ekmek kuyruğunda bekleyen altı kişi yaşamını yitirdi. Halep'teki bir diğer bombardıman, altı yaşındaki ikizleri birbirinden ayırdı.
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