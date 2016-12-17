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halep'ten geriye 'geri döneceğiz' sözleri kaldı

HALEP'TEN GERİYE 'GERİ DÖNECEĞİZ' SÖZLERİ KALDI

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki doğu Halep'ten tahliye edilen binlerce sivilden geriye duvarlara yazdıkları "geri döneceğiz" sözleri kaldı.

Tarih : 17 Aralık 2016, 13:23
Puan Ver : Halep'ten Geriye 'geri Döneceğiz' Sözleri Kaldı(5/10)3


Türkiye ve Rusya arasındaki yoğun görüşmeler neticesinde sağlanan ateşkes sürecinin öngördüğü tahliyeler, dün öğle saatlerinde başladı.



Şu ana kadar 5 tahliye konvoyuyla 7 bin 500 sivil ve muhalif savaşçı, Türkiye sınırındaki İdlib'e taşındı.



Kuşatma bölgesinde çekim yapan AA muhabirleri, evlerin duvarlarında "Esed gidecek. Biz kısa süre sonra döneceğiz", "Halep seni seviyoruz", "Halep özgürdür", "Biz isteyerek değil, zorla çıktık" yazılarını görüntüledi.



İdlib'e getirilen sivillerden Ebu Hamza, AA muhabirine, "Kuşatma altındaydık. Zorla çıkartıldık. Halep'i savaş uçaklarıyla bombaladılar. Yemek yoktu. İçecek de yoktu. Havan toplarıyla her gün rejim bize saldırıyordu. Ailelerimizi, çocuklarımızı kaybettik. Allah'ın izniyle geri döneceğiz.' diye konuştu.



Sükkeri semtinden gelen Um Şefik: 'Eşimin tedaviye ihtiyacı vardı. Onun çıkması lazımdı. Evimiz her gün bombalanıyordu. Bu evde nasıl kalabilirdim?' dedi.



Kuşatmadan çıkabilen medya aktivisti Ebu Velid Halebi de, Halep'e tekrar döneceklerini söyledi.



 



kaynak:ahaber








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