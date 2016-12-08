

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, rejim ve muhaliflerin şiddetli çatışmaları arasında mahsur kalan 150 sivilin bölgeden çıkarıldığını duyurdu.







Komitenin verdiği bilgiye göre, El Razi ve İbn Haldun hastanelerinden alınan 118 hastayla birlikte 30'dan fazla sivil de Halep'in batısına nakledildi. Evsiz ve yardıma muhtaç siviller arasında kadınlar ve çocuklar var.







Rusya'nın desteğiyle ilerleyen rejim güçleri, dün Halep'in Eski Kent bölgesini de almıştı. 15 Kasım'da başlayan taarruza başlarda direnen muhalifler son bir haftada üst üste yenilgi yaşadı ve toplamda kaybedilen yerler neredeyse dörtte üçe ulaştı.







Rejime yakın El Vatan gazetesine konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise, Halep'i muhaliflerden geri almanın savaşın gidişatını değiştirecek büyük bir zafer olacağını ancak bunun 5 yıldır süren savaşın sona ermesi için yeterli olmadığını söyledi.







kaynak:milliyet