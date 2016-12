08.35 : Rusya Savunma Bakanlığı, Halep'ten son 24 saatte altı bin kişinin çıkarıldığını açıkladı. Verilen bilgiye göre, tahliye edilenlerin yarısı silahlı muhalif. Moskova ayrıca, ikinci gün tahliyelerinin de sürdüğünü duyurdu.







08.30 : Halep'te tahliyelerin ikinci gün de devam etmesi bekleniyor. Dün yaklaşık üç bin kişi çatışma bölgesinden konvoylar halinde çıkarıldı ancak Birleşmiş Milletler halen bölgede yaklaşık 50 bin kişinin beklediğini bildiriyor.







08.10 : İngiliz The Times gazetesi, 'Johnson Halep'in kaderi için İran ve Rusya'yı suçluyor' başlığıyla İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın iki ülkenin büyükelçilerini makamına çağırmasını haberleştirdi. Daily Telegraph da, 'Halep'ten ilk tahliyeler gerçekleşirken, Boris Moskova'yı azarladı' başlığıyla haberi verdi.







07.45 : Türkiye'de yayımlanan gazetelerin manşetlerinde bıçak sırtı gerçekleşen tahliyeler vardı. Gazeteler, 'Umut koridoru', 'Hayat seferi', 'Büyük tahliye', 'Kurtuldular', 'Ölüm seddi çifte restle açıldı', 'Türkiye'den büyük insanlık operasyonu' gibi başlıklarla okuyucularının karşısına çıktı.







06.30 : Birleşmiş Milletler'e mektup gönderen dört muhalif organizasyon, Halep'teki 304 ölümcül saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Mektupta aralarında 380 çocuğun bulunduğu 1200'den fazla sivilin öldüğü saldırıların savaş suçuna kanıt teşkil ettiği belirtildi.







03.20 : Avrupa Birliği (AB), Suriye krizinde etkisiz kaldığını kabul etti. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Suriye'deki çatışmaları güçle durdurmak imkansız. AB'nin bu tür bir önlemi kullanacak ne niyeti ne de kapasitesi var ama lütfen AB'yi suçlamayı bırakın. Yeterince etkili olmadığımızı biliyorum. Kimin yeterince etkili olduğunu da biliyorum ama bu, insani yardımda değil bombalamada etkili" dedi.



02.10 : Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, iç savaş ülkesinde siyasi bir çözüme ulaşılamaması halinde İdlib'in ikinci bir Halep olma riski taşıdığı uyarısında bulundu. Mistura, Halep'in doğusunda halihazırda yaklaşık 50 bin sivilin tahliye beklediği bilgisini verdi.







KERRY'DEN SREBRENİTSA UYARISI







00.35 : ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Halep'te görmek isteyeceğimiz son şey, o küçük bölgenin başka bir Srebrenitsa olmasıdır" dedi. Rejim güçleri tarafından sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alındığının altını çizen Kerry, Şam yönetimini sivilleri 'terörize' etmekle suçladı.







00.20 : Halep'ten çıkarılan ilk tahliye konvoyundan bazı yaralılar Hatay'da tedavi altında. Kuşatma altında bir çocuğunu kaybeden ve ailesinin tümü yaralanan Murfed Ciyazera, Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne getirilenlerden... Gözü yaşlı anne, saldırı anını anlattı: "Havadan beyaz bir şeyin düştüğünü gördüm, gözümü açtığımda hastanedeydim. 7 yaşındaki oğlum Yazid saldırıda ölmüş..."







00.10 : Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), tahliyeleri görüşmek üzere toplanıyor. Fransa'nın talebi üzerine gerçekleşecek toplantıda üyelere insani durumla ilgili bilgi verilecek. Paris yönetimi, sivillerin güvenli tahliyesi için Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri ile bir teklif hazırlamış durumda.







00.00 : Dünyanın bir numaralı gündemi Halep'te, sivillerin tahliyesinde ikinci gün... Gün boyunca an be an gelişmeleri aktarıyor olacağız.







kaynak:milliyet