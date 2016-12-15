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HALEP'TEKİ TAHLİYE SÜRECİ PUTİN'LE ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMESİYLE BAĞLANTILI


HALEP'TEKİ TAHLİYE SÜRECİ PUTİN'LE ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMESİYLE BAĞLANTILI
Tarih : 15 Aralık 2016, 16:56
Puan Ver : Halep'teki Tahliye Süreci Putin'le Erdoğan'ın Görüşmesiyle Bağlantılı(8/10)5


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye'nin Halep kentindeki tahliyelere ilişkin sürecin Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmelerle bağlantılı olduğunu söyledi.



Kremlin sözcüsü Peskov, Halep'teki son gelişmelere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmelerde ele alınan bazı konular, bugün yaşanan gelişmelerle bağlantılı" ifadelerini kullandı.



Erdoğan ve Putin'in dün akşamki telefon görüşmesinde Halep'te yaşanan insanlık dramı ele alınmıştı.



 



kaynak:habertürk








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