

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye'nin Halep kentindeki tahliyelere ilişkin sürecin Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmelerle bağlantılı olduğunu söyledi.







Kremlin sözcüsü Peskov, Halep'teki son gelişmelere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmelerde ele alınan bazı konular, bugün yaşanan gelişmelerle bağlantılı" ifadelerini kullandı.







Erdoğan ve Putin'in dün akşamki telefon görüşmesinde Halep'te yaşanan insanlık dramı ele alınmıştı.







kaynak:habertürk