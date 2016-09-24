

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde rejim güçlerinin kuşatmasındaki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 56 kişi öldü, 220 kişi yaralandı.







Halep genelindeki kurtarma çalışmalarını yürüten sivil savunma ekibi yetkililerinden Necip Ensari'nin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Rusya ve rejime ait savaş uçakları, kent merkezinde Esad güçlerinin kuşatmasındaki Bustan el Kasr, Meşhed, Kellese, Salihiyin ve Firdevs semtlerine yoğun hava saldırıları düzenledi.