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halep'teki hava saldırılarında ölen sivil sayısı 86'ya yükseldi

HALEP'TEKİ HAVA SALDIRILARINDA ÖLEN SİVİL SAYISI 86'YA YÜKSELDİ

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı giderek artıyor.

Tarih : 24 Eylül 2016, 14:32
Puan Ver : Halep'teki Hava Saldırılarında Ölen Sivil Sayısı 86'ya Yükseldi(0/10)


Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde rejim güçlerinin  kuşatmasındaki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında ilk  belirlemelere göre 56  kişi öldü, 220 kişi yaralandı.



Halep genelindeki kurtarma çalışmalarını yürüten sivil savunma ekibi  yetkililerinden Necip Ensari'nin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Rusya ve  rejime ait savaş uçakları, kent merkezinde Esad güçlerinin kuşatmasındaki Bustan  el Kasr, Meşhed, Kellese, Salihiyin ve Firdevs semtlerine yoğun hava saldırıları  düzenledi.








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