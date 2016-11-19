Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

'halep'teki hastanelerde hizmet durdu'

'HALEP'TEKİ HASTANELERDE HİZMET DURDU'

Suriye'nin Halep kentine yönelik üç gündür devam eden yoğun bombardıman nedeniyle muhaliflerin denetiminde bulunan hastanelerde hizmet verilemediği belirtildi.

Tarih : 19 Kasım 2016, 11:19
Puan Ver : 'halep'teki Hastanelerde Hizmet Durdu'(5/10)3


Suriye'de muhaliflerin kurduğu geçici hükümete bağlı Halep Sağlık İl Müdürlüğü: "Son 48 saatte Halep'in doğu mahallelerini hedef alan Esed rejiminin sistematik saldırıları ve Rus bombardımanı nedeniyle tüm hastanelerde hizmet durdu"



Muhaliflerin kurduğu geçici hükümete bağlı Halep Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Son 48 saatte Halep'in doğu mahallelerini hedef alan Esed rejiminin sistematik saldırıları ve Rus bombardımanı nedeniyle tüm hastanelerde hizmet durdu." denildi.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler:   Halep  Teki  Hastanelerde  Hizmet  Durdu      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER