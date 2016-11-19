'HALEP'TEKİ HASTANELERDE HİZMET DURDU'
Suriye'nin Halep kentine yönelik üç gündür devam eden yoğun bombardıman nedeniyle muhaliflerin denetiminde bulunan hastanelerde hizmet verilemediği belirtildi.
Suriye'de muhaliflerin kurduğu geçici hükümete bağlı Halep Sağlık İl Müdürlüğü: "Son 48 saatte Halep'in doğu mahallelerini hedef alan Esed rejiminin sistematik saldırıları ve Rus bombardımanı nedeniyle tüm hastanelerde hizmet durdu"
Muhaliflerin kurduğu geçici hükümete bağlı Halep Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Son 48 saatte Halep'in doğu mahallelerini hedef alan Esed rejiminin sistematik saldırıları ve Rus bombardımanı nedeniyle tüm hastanelerde hizmet durdu." denildi.
kaynak:yenişafak
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