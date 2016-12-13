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HALEP'TE SON DURUM: HALK KUTLAMA YAPIYOR, 'ESAD SİVİL KATLİAMI YAPIYOR'


HALEP'TE SON DURUM: HALK KUTLAMA YAPIYOR, 'ESAD SİVİL KATLİAMI YAPIYOR'
Tarih : 13 Aralık 2016, 11:00
Puan Ver : Halep'te Son Durum: Halk Kutlama Yapıyor, 'esad Sivil Katliamı Yapıyor'(8/10)8


Halep'te son duruma ilişkin dünya ajanslarının geçtiği son bilgilere göre, Suriye ordusu, dün son olarak yüzde 90'ını alarak ilerlediği Halep'in doğusundaki militanları da püskürterek Halep'te zafer ilan etti. Öte yandan, Esad rejiminin Halep'teki sivil halkı infaz ettiği de ajanslarda yer alan diğer iddialar arasında.



'BM ALARMA GEÇTİ'



Al Jazeera'de yer alan habere göre, Halep'te Esad rejimine bağlı güçler, muhaliflerin elinde kalan son bölgeye ilerlerken insani durum 'alarm veriyor.' Kentten çok sayıda muhalif ve sivilin rejim güçlerince kurşuna dizildiği haberleri geliyor. BM, 'Çok sayıda sivilin katledildiği haberleri nedeniyle Genel Sekreter Ban alarma geçti' açıklaması yapıldı. Türkiye'nin birçok yerinde de protesto gösterileri vardı.



'MUHALİFLER SURİYE ORDUSUNUN İLERLEYİŞİNE DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK VEDA MESAJLARI PAYLAŞTI'



Sputniknews'te yer alan habere göre, Şeyh Said Mahallesi'nin geri alınmasının ardından Suriye ordusu ve yerel güçler, belirgin bir ilerleme kaydederken militanların kentin küçük bir bölgesine sıkıştırıldığı kaydedildi. ​Suriye ordusunun kuşatmasındaki militanlar, durumlarının ‘inanılmaz derecede zor' olduğunu söyledi. Kentteki birçok ‘muhalif' de sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarda Suriye ordusunun ilerleyişine devam ettiğini belirterek ‘veda' mesajları paylaştı.



REUTERS: REJİM, ZAFERİNİ IŞIK GÖSTERİLERİYLE KUTLADI



Reuters haber ajansı da, Halep'te son duruma ilişkin, rejim güçlerinin muhaliflere karşı Halep'in doğusunda zafer kazandığını ve ışık gösterileriyle zaferini kutladığını belirterek şu fotoğrafı servis etti:



 



kaynak:mynet








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