

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi'nin lideri olduğu Muttehidun Koalisyonu, Halep'te sivillere karşı toplu işkence ve katliam yapıldığını belirterek, Irak hükümetine, Suriye'de bulunan milisleri, para ve sahte mezhepçi bayraklarla kandırılan gençleri geri çekme çağrısında bulundu.







Koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Halep'te yaşananların tam anlamıyla toplu bir katliam olduğu ifade edildi.







Açıklamada, "Suriye rejimi ve intikam ve mezhepçi yaklaşımcı Moskova, Tahran, Irak ve diğer ülkelerden gelen gayri nizami milislerden oluşan müttefikleri, Halep'te soykırım ve fiziksel tasfiye, tüm mülkleri imha etme ve yasak olanlar dahil tüm silah türleriyle sivillere karşı toplu işkence ve katliam yapıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.







Moskova'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Halep'teki katliamın hukuki örtbastlığını üstlendiği belirtilen açıklamada, bu suça Iraklı milislerin de ortak olmasının utanç verici olduğu ve kınanması gerektiği vurgulandı.











kaynak:trthaber