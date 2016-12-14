

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te ateşkes kısa sürdü, dün akşam susan silahlar bugün tekrar ateşlendi.







Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, kentin doğusunda şiddetli çatışmalar yaşandığını bildiriyor. Gözlemevinin direktörü Rami Abdulrahman, "Ateşkes sona erdi gibi görünüyor" dedi.







Tahliyeler gerçekleşmedi







Kentte bugün sabah sivillerin ve silahlı muhaliflerin tahliyelerinin başlaması bekleniyordu ancak kent merkezinde sabah saatlerinde de patlama sesleri duyuldu.







Reuters'a konuşan muhalifler, rejim güçlerinin tank, top ve havan atışlarıyla saldırdığını dile getiriyor. Ajansa konuşan görgü tanıkları ise, sabah yaklaşık yarım saat süren saldırının ardından rejim taarruzunun durduğunu belirtmişti.







Anadolu Ajansı da, rejim ordusu ve İran komutasındaki Şii milislerin Halep'in doğusunda sağlanan ateşkesi ihlal ederek saldırıya geçtiğini bildirdi. Ajans, kuşatma altındaki bölgeye saldırının 10.30 sularında başladığını ve dakikalar içinde onlarca top ve havan mermisinin düştüğünü aktarıyor.







Muhaliflerin saldırıya geçtiğini savunan Rusya ise, rejim güçlerinin söz konusu saldırıyı geri püskürttüğünü açıkladı.



