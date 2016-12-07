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halep'te rus albayı öldürüldü

HALEP'TE RUS ALBAYI ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Halep'te bir Rus albayı Esad karşıtı grupların saldırısı sonucu yaşamını kaybetti.

Tarih : 07 Aralık 2016, 13:36
Puan Ver : Halep'te Rus Albayı Öldürüldü(10/10)7


Rusya Savunma Bakanlığı, Halep'in batı semtlerinde bir albayın hayatını kaybettiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı kaynaklarının Rusya'daki “Lenta.ru” haber sitesine yaptıkları açıklamaya göre bir süre önce Rusya'dan Suriye'ye gönderilen Albay Ruslan Galitskiy'nin Esad karşıtı gurupların saldırısı sonucu Halep'te ağır yaralandığını ve Çarşamba sabahı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.



 








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