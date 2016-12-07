Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Halep'te bir Rus albayı Esad karşıtı grupların saldırısı sonucu yaşamını kaybetti.



Rusya Savunma Bakanlığı, Halep'in batı semtlerinde bir albayın hayatını kaybettiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı kaynaklarının Rusya'daki “Lenta.ru” haber sitesine yaptıkları açıklamaya göre bir süre önce Rusya'dan Suriye'ye gönderilen Albay Ruslan Galitskiy'nin Esad karşıtı gurupların saldırısı sonucu Halep'te ağır yaralandığını ve Çarşamba sabahı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.



