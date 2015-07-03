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HALEP'TE OPERASYON!


HALEP'TE OPERASYON!
Tarih : 03 Temmuz 2015, 11:50
Puan Ver : Halep'te Operasyon!(10/10)7


Muhalif İslamcı grupların Halep'te oluşturdukları ittifak  Ensar El-Şeria'nın açıklamasında, operasyonun amacının Halep kentini özgürleştirmek olduğunu belirtti. Ensar El-Şeria'nın açıkladığı hedefler arasında, Halep'in ele geçirilmesinden sonra kentin şeriat kurallarına göre yönetilmesi de var.  Nusra Cephesi ve başka bir İslamcı grup olan Ahrar'uş Şam, Ensar El-Şeria içinde yer alıyor.



Operasyon ardından kentte yoğun çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları için Gözlemevi (SOHR) Müdürü Rami Abdul Rahman, saldırıların Cemiyet el-Zehra mahallesinde yoğunlaştığını, grupların ordunun elindeki bu bölgeye havan bombaları attığını belirtti.



Çatışmalarda dokuz kişinin öldüğü aktarıldı. Suriye ordusuna bağlı savaş uçaklarının da çatışmaya katıldığı aktarıldı.



Kentin Batı bölümü Suriye yönetimi, Doğu bölümüyse muhalif güçlerin kontrolünde. Geçtiğimiz aylarda yine Nusra Cephesi ve Ahrar'uş Şam'ın önemli bileşenleri olduğu bir ittifak grubu olarak kurulan Fetih Ordusu, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentini ele geçirmişti.



Farklı gruplar arasında benzer bir ittifak de Suriye'nin güneyindeki Dera kentine yönelik saldırılar için sağlanmıştı. Güney Fırtınası adlı bu ittifak grubuyla ordu arasındaki çatışmaların sürdüğü belirtiliyor.








Etiketler: Halep  Te  Operasyon    haber

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