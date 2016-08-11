HALEP'TE MUHALİFLERE KLOR GAZI İÇERİKLİ SALDIRI
Muhaliflerin kontrolündeki bölgeye yapılan klor gazı içerikli saldırıda 3 kişi ölürken, 20 kişi de gazdan etkilendi
Suriye ordusuna ait bir askerin helikopterin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki semtte 'klor gazı' içerikli varil bombasıyla düzenlediği saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 20 kişinin gazdan etkilendiği bildirildi.
Saldırıda biri kadın, ikisi çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini 20 kişinin atılan gazlardan etkilendiği bildirildi.
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