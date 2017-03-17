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Halep'te Camiye Saldırı: 58 Ölü
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HALEP'TE CAMİYE SALDIRI: 58 ÖLÜ


HALEP'TE CAMİYE SALDIRI: 58 ÖLÜ
Tarih : 17 Mart 2017, 09:55
Puan Ver : Halep'te Camiye Saldırı: 58 Ölü(6/10)5


Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina köyünde bir camiye yatsı namazı vakti düzenlenen hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 58 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.



Cina köyündeki sivil savunma yetkililerinden Yahya Cevad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Rus uçağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı Halep'in Etarib ilçesi yakınlarındaki Cina köyünde namaz esansında bir camiyi bombaladı.' dedi.



Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 58 sivilin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını ifade eden Cevad, 'Sivil savunma ekipleri saldırıya maruz kalan caminin enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Camide 200 ila 300 arasında kişi vardı.' diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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