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halep'te bir umut ateşkes

HALEP'TE BİR UMUT ATEŞKES

Halep'te çatışmalar sürerken hükümet güçlerine destek veren Rusya'dan 3 saatlik insani koridor açıklaması geldi.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 09:12
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Suriye'de savaş ve barış Halep kentine düğümlenirken, hükümet güçlerini destekleyen Rusya her iki yönde adımlar atıyor. Bir yandan cihatçıların Halep merkeze girmek için güneyden başlattığı büyük saldırıyı püskürtmeye çalışan Rusya, diğer yandan BM'nin insani felaket uyarısı üzerine her gün 3 saatlik ateşkes kararı aldığını açıkladı.



Buna göre Rus güçleri her gün 10.00-13.00 arası kara-hava saldırılarına ara verecek. Suriye hükümeti ile istişare halinde güvenli pencereler açarak yardım konvoylarına izin verileceğini duyuran Rus Savunma Bakanlığı, geçişler için kuzeyi işaret etti. Zira güneyde çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor.








Etiketler: Halep  Te  Bir  Umut  Ateşkes    haber

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