O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

halep'te ateşkes başladı

HALEP'TE ATEŞKES BAŞLADI

Esed rejimi ve İranlı komutasındaki örgütlerin saldırısı altındaki Halep'te ateşkes yeniden başladı. Hizbullah'In yaptığı açıklamada ateşkes haberi doğrulanırken, sürecin sorunsuz işlemesi halinde bölgede yaşayan sivillerin otobüslerle tahliyesinin hızlandırılması bekleniyor.

Tarih : 15 Aralık 2016, 09:19
Puan Ver : Halep'te Ateşkes Başladı(8/10)5


Hizbullah yaptığı açıklamada Halep'te ateşkesin başladığını duyurdu. Tahliyelerin kısa sürede başlaması bekleniyor.



Ateşkesi rejim güçleri de doğrularken muhalifler, aileleri ve isteyen siviller tahliye edilecek. Suriye'de İran komutasındaki Şii milislerle Beşşar Esed ordusunun kuşatmasındaki doğu Halep'te, ateşkesin yeniden sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı. Sivillerin bölgeden çıkmaya başlaması ve sürecin sorunsuz işlemesi halinde otobüslerle tahliyenin hızlandırılması öngörülüyor.



Kuşatma bölgesindeki muhalif grupların komutanlarından alınan bilgiye göre, muhalif savaşçıların cephe hatlarına ateşkese dönüldüğünü ilan etti.



Diğer taraftan, akşam saatlerinde İranlı general Seyit Cevat komutasında karadan tanklar ve ağır silahlarla operasyona başlayan Şii milisler de yarım saat önce saldırıları durdurdu.



Muhalif kaynaklar, ateşkesin yeniden sağlanmasıyla aracı olan sivillerin bölgeden çıkmaya başlayacağını bildirdi. Her an başlaması beklenen sürecin sabaha kadar sorunsuz devam etmesi durumunda da otobüsler bölgeye girerek sivilleri ve muhalif savaşçıları hızla tahliye edecek.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Halep  Te  Ateşkes  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER