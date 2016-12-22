

Halep'in doğusunda yaşayan siviller, Esed ve Şii teröristlerin katliamlarından kurtarılarak tahliye konvoyları ile İdlip'e getirildi. Şehirlerinden zorla çıkarılan sivillerin şimdilerde çadırkentlerde kış şartları ile yaşam mücadelesi başladı. Yağan kar ve soğuk havanın da etkisi ile küçük-büyük tüm Halepliler daha çok kışlık eşya, battaniye ve çadıra ihtiyaç duyuyor.Suriye devriminin sembol şehri Halep, 5 yıldır misket, varil, fosfor bombaları, balistik füzeler ve tüm konvansiyonel saldırılara rağmen direnen ancak 3 ay önce kuşatılan Halep, Şam, Humus ve Dera'da olduğu gibi açlıkğa, yokluğa mahkum edildi.







15 Kasım itibari ile abluka altına alınan, Esed güçleri ve İranlı Şii teröristlerin acımasız katliamına maruz kalan Haleplilerin kurtarılması için Türkiye'nin öncülüğünde ateşkes kararı alındı. Yapılan ateşkes ile Doğu Halep'te sıkışıp kalan sivilleri tahliye yolu ile İdlib'e yönlendirildi. Ancak Halepliler abluka ve katliamdan kaçarken bu kez de İdlib'te yeni bir yaşam mücadelesi içerisinde kendilerini buldu. Kış şartlarının çetin hale gelmesi, kar yağışı ve soğuk havanın kendini iyiden iyiye göstermeye başlaması ile Halepliler için yeni sıkıntılar baş gösterdi.







Sivil toplum kuruluşları tarafından ivedilikle kurulan çadırkentler şimdilerde beyaz örtüye büründü. STK'lar sıcak bir barınak ve Halepli miniklerin üşümemesi için var güçleri ile en iyi imkanları sağlama gayreti gösteriliyor. 70 dönümlük bir arazide kurulan İdlib'deki Kemmuneh kampı ve diğer 2 kamp tamamlandığında 80 bin mültecinin barınma ihtiyacı karşılayacak.







Türkiye'nin her ilinden ayrı ayrı kalkan yardım konvoyları, Esed zulmünden kaçarak tahliye konvoyları ile İdlib'e ulaşan Haleplilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyor ancak, sığınmacıların daha çok kışlık eşya, battaniye ve çadıra ihtiyacı var.







kaynak:yenişafak