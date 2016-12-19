

Suriye'nin Halep kentindeki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed, tahliye edilerek güvenli bölgeye getirildi.







Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı Bana Alabed isimli küçük kız ve ailesi, kentten tahliye edildi. Alabed ve ailesinin İHH ekipleri tarafından karşılandığı öğrenildi.







Alabed ve ailesi, bugün doğu Halep'ten çıkan otobüslerle Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e vardı.







Doğu Halep'in Katırcı mahallesinde yaşayan Bana ve İngilizce öğretmeni annesi Fatma, 3 ay önce Twitter'da açtıkları hesapla dünyaya, katliamın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapıyordu.







Anne Fatma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na mesaj atarak yardım çağrısı yapmış, Çavuşoğlu da yanıtında kuşatmadaki diğer sivillerle birlikte Baba'nın ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halepli minik kızın kurtarılması haberini resmi Twitter hesabından paylaşarak, Bana'nın kurtarıldığını duyurdu.







kaynak:yenişafak