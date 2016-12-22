

Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, kendisine tablet bilgisayar hediye ettiği için teşekkür etti.







Bana, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajında, tahliye olarak Türkiye'ye getirilmelerinin ardından görüştüğü ve sosyal medya üzerinden mesajlarını duyurabilmesi için kendisine tablet bilgisayar ve kardeşlerine oyuncak hediye eden Bakan Çavuşoğlu'na, "Merhaba arkadaşım Sayın Çavuşoğlu. Hediye için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Kendim ve Halep'in bütün çocukları için size teşekkür ediyorum." dedi.







kaynak:habertürk