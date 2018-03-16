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Halepçe Katliamının 30. Yılında Acılar Hala Çok Taze
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Halepçe katliamının 30. yılında acılar hala çok taze

HALEPÇE KATLİAMININ 30. YILINDA ACILAR HALA ÇOK TAZE

Saddam Hüseyin'in, 5 bini aşkın kişiyi zehirli gazla öldürdüğü Halepçe katliamının bugün 30. yıl dönümü. Katil Hüseyin idam edilse de yakınlarını kaybedenlerin acıları dinmiyor.

Tarih : 16 Mart 2018, 12:10
Puan Ver : Halepçe Katliamının 30. Yılında Acılar Hala Çok Taze(7/10)3

Sivilleri hedef alan en büyük zehirli gaz saldırısı olarak görülen Halepçe katliamının üzerinden tam 30 yıl geçti. Ancak bölgedeki acılar hala çok taze.

Yaklaşık sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı'nın son aylarında, 16 Mart 1988 tarihinde çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Iraklı Kürt, Halepçe'ye düzenlenen kimyasal saldırıda yaşamını yitirdi.

DAĞLARA ÇEKİLDİLER

İran'ın tarafını tutan Kürt savaşçıların 15 Mart 1988'de ele geçirdiği Halepçe kasabasında 40 bini aşkın insan yaşıyordu. Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak ordusu, Kürt güçlerin kontrolüne geçen kasabayı hem savaş uçaklarıyla hem de topçu birlikleriyle vurdu. Bunun üzerine Halepçe'deki Kürt savaşçılar ve kasabadaki erkeklerin büyük bölümü çevredeki dağlara çekildi. Geride çocuk, kadın ve yaşlılar kaldı.

Irak savaş uçakları ertesi gün ise İran sınırına yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Halepçe'ye beş saat boyunca zehirli gaz bombaları yağdırdı. Sonuç korkunçtu: Yaklaşık 5 bin can kaybı.

Olay yerine ilk varan Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi, hardal gazı kullanıldığını teyit etti. Belçikalı ve Hollandalı doktorlardan oluşan bu ekip, kullanılan zehirler arasında muhtemelen siyanür de olduğunu bildirdi.

İKİ KATİL DE İDAM EDİLDİ

Irak'ta 2003 yılında devrilen Saddam Hüseyin, Kürtlere karşı yürüttüğü Enfal Hareketi kapsamında 180 bin kişinin ölümünden sorumlu tutularak yargılandı.

Ancak başka bir hükümden aldığı idam cezasıyla 2006'da asıldı. Ölümünün ardından ise Kürtlere karşı "soykırım" uygulamaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.

Saddam Hüseyin'in "Kimyasal Ali" lakaplı kuzeni Ali Hasan el Mecid ise 2010 yılında, aralarında Halepçe katliamının da bulunduğu zehirli gaz saldırılarının emrini vermekten idam edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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