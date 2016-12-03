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halep için umut doğdu!

HALEP İÇİN UMUT DOĞDU!

Türkiye, Rusya ve Suriyeli muhalifler arasında düzenlenen 3'lü toplantı sonrası taraflar arasında uzlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Tarih : 03 Aralık 2016, 09:16
Puan Ver : Halep İçin Umut Doğdu!(7/10)7


Suriye'de iç savaş başladıktan bu yana müzakere mekanizmasının işletilmesini amaçlayan Türkiye, son iki haftada 800'e yakın sivilin öldüğü Halep'te çözüm için devreye girdi. Ankara'da Suriyeli 13 muhalif grup, Rus temsilciler ve Türk yetkililerin katıldığı 2 günlük toplantı gerçekleştirildi.



1-2 Aralık'ta düzenlenen toplantıda taraflar arasında uzlaşmaya varıldıği iddia ediliyor. Toplantı sonrası mutabık kalınan konular arasında eski adı Nusra olan Şam'ın Fethi Cephesi'nin Halep'ten ayrılması, kuzeydeki Kastillo'dan Türkiye'nin garantörlüğünde insani yardım koridoru açılması gibi maddeler yer aldı.



 



kaynak:haber7








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