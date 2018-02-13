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Halefi biletini kesti! Gökçek'in en yakınındaki isim görevden alındı

HALEFİ BİLETİNİ KESTİ! GÖKÇEK'İN EN YAKININDAKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek'e yakınlığı ile tanınan, belediyeye bağlı Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar'ı görevden aldı.

Tarih : 13 Şubat 2018, 23:00
Puan Ver : Halefi Biletini Kesti! Gökçek'in En Yakınındaki İsim Görevden Alındı(8/10)4

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyeye bağlı Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar'ı görevinden alarak yerine Gökçek'in başdanışmanlarından olan Ahmet Sarıduman'ı getirdi. İlkbahar ile eski belediye başkanı Melih Gökçek'in dostluğu 48 yıla dayanıyordu.

GÖKÇEK İLE BERABER GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın belediye bürokratları ve şirket müdürleriyle ilgili değişiklikleri devam ediyor.

Tuna, son olarak Melih Gökçek'in seçildiği yıl olan 1994'ten bu yana Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın Genel Müdürlüğünü yürüten Ali İlkbahar'ı görevinden aldı. İlkbahar'ın yerine de Melih Gökçek'in başdanışmanlığını yapan Ahmet Sarıduman getirildi.

48 YILLIK DOSTLUK

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dostluğu 48 yıla dayanıyor. İlkbahar, Melih Gökçek'in Ankara'ya ilk başkan seçildiği yıl olan 1994'ten bu yana fabrikanın genel müdürlüğünü yürütüyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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