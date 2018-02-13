HALEFİ BİLETİNİ KESTİ! GÖKÇEK'İN EN YAKININDAKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek'e yakınlığı ile tanınan, belediyeye bağlı Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar'ı görevden aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyeye bağlı Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar'ı görevinden alarak yerine Gökçek'in başdanışmanlarından olan Ahmet Sarıduman'ı getirdi. İlkbahar ile eski belediye başkanı Melih Gökçek'in dostluğu 48 yıla dayanıyordu.
GÖKÇEK İLE BERABER GÖREVE BAŞLAMIŞTI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın belediye bürokratları ve şirket müdürleriyle ilgili değişiklikleri devam ediyor.
Tuna, son olarak Melih Gökçek'in seçildiği yıl olan 1994'ten bu yana Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın Genel Müdürlüğünü yürüten Ali İlkbahar'ı görevinden aldı. İlkbahar'ın yerine de Melih Gökçek'in başdanışmanlığını yapan Ahmet Sarıduman getirildi.
48 YILLIK DOSTLUK
Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dostluğu 48 yıla dayanıyor. İlkbahar, Melih Gökçek'in Ankara'ya ilk başkan seçildiği yıl olan 1994'ten bu yana fabrikanın genel müdürlüğünü yürütüyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rusya'dan Abd'ye Suriye Çıkışı: Devlet Benzeri Yapı Kurmak İstiyorlar
- Terör Desteği Pahalıya Patladı! Hdp'li Vekilin Cezası Belli Oldu
- Şehit Annesi Herkesin İçinde 2,5 Lira İçin Azarlandı, Özür Gecikmedi
- Şişli'de Taşlı Sopalı Kavga! Hamile Kadın Fenalaştı, Yaralılar Var
- Kirli İttifakı En İyi Anlatan Kareler
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar