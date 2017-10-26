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Hale Soygazi'den Sonra Seda Sayan ve Uğur Arslan'a Bir Dava Daha! Programları Bitebilir

HALE SOYGAZİ'DEN SONRA SEDA SAYAN VE UĞUR ARSLAN'A BİR DAVA DAHA! PROGRAMLARI BİTEBİLİR

Hale Soygazi'nin Seda Sayan ve Uğur Arslan'a açtığı davanın ardından şarkıcı Ayhan Aşan da mahremini canlı yayında söyledikleri için dava açtı. İkilinin programı bitebilir.

Tarih : 26 Ekim 2017, 09:50
Puan Ver : Hale Soygazi'den Sonra Seda Sayan Ve Uğur Arslan'a Bir Dava Daha! Programları Bitebilir(10/10)6

Şarkıcı Ayhan Aşan, Show TV'de hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle program sunucuları Seda Sayan, Uğur Arslan ve eski eşi Selma Aşan hakkında suç duyurusunda bulundu. Sürekli davalık olan Seda ve Uğur'un programı RTÜK'ten aldığı cezanın ardından bu kez kaldırılabilir.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETTİLER

Şarkıcı Ayhan Aşan ve eşi Ayla Koyun, bir televizyon kanalında hakkında çıkan açıklamalar nedeniyle programın sunucusu Seda Sayan ile Uğur Arslan ve eski eşi Selma Aşan'a, "özel hayatın gizliliği, iftira ve hakaret' suçlarından suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dün eşi Ayla Koyun ve avukatı Burhan Ateş ile birlikte gelen Ayhan Aşan şikayet dilekçesini savcılığa sundu.

SAVCILIK KASETLERİ İZLEYECEK

Şikayet dilekçesinde eşi Ayla Koyun hakkında Show TV'de yayınlanan 'Artık Susma' adlı programda bazı açıklamalar yapıldığını belirten Ayhan Aşan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programda Ayla Koyun'u yuva yıkan, çocukları babasından ayıran kişi olarak gösterdiğini iddia etti. Ayhan Aşan yapılanların özel hayatın gizililiğinin açık ihlali olduğunu kaydetti. Suç duyurusunda, Selma Aşan hakkında da 'iftira ve hakaret' suçu nedeniyle yasal işlem yapılması talep edildi. Avukat Burhan Ateş, "Savcılık programla ilgili kasetleri isteyecek. Gerekli görürse dava açacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Ayhan Aşan'ın kızı Büşra Aşan, Show TV'de yayınlanan Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda babasını yerden yere vurmuş, kendileriyle ilgilenmediğini ve sokağa attığını attığını iddia etmişti. Ayhan Aşan ise kesin bir dille bu iddiaları yalanlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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