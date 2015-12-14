

İzmir'de terör örgütü üyeliği iddiasıyla 66 kez evrak üzerinde uzatma kararı alınarak, 29 ay 24 gün boyunca hem telefonları dinlenen hem de teknik araçlarla izlenen ve hakkında takipsizlik kararı verilen kişiye 1500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Kararda mahkeme, uzun süre haksız yere dinlenen ve takip edilen davacının üzüntü ve acı çektiğini vurguladı.







Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre Yargıtay 18. Ceza Dairesi, geçen yaz aldığı kararlarla, evrak üzerinden dinlemeye uzatma kararı verilemeyeceğine, telefonu dinlenen kişi hakkında aynı anda teknik araçla takip ve gözetleme kararı alınmayacağına hükmetmişti. Bu kararlar haksız dinleme ve teknik takibe tazminat yolunu açmıştı. Kesinleşen ilk tazminat kararı İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıktı.