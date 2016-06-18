O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

haklı gerekçeyle işten atılanların tazminatı devlete

HAKLI GEREKÇEYLE İŞTEN ATILANLARIN TAZMİNATI DEVLETE

Kıdem tazminatında yeni gündemi tazminatsız işten atılanın tazminatına ne olacağı? Bu tazminatın devlete devredilmesi ağırlık basıyor.

Tarih : 18 Haziran 2016, 09:53
Puan Ver : Haklı Gerekçeyle İşten Atılanların Tazminatı Devlete(5/10)6


 Kıdem tazminatıyla ilgili şimdi de işten haklı gerekçeyle tazminatsız atılan işçinin kıdeminin kime ödeneceğine yönelik tartışma başladı. İşverenler, bir süredir böyle bir durumda atılana tazminat ödenmesinin iş barışını bozacağı görüşünü dile getiriyordu.



Bunun üzerine bürokratlar, "Haklı nedenle tazminatsız işten atılan işçinin ödenmiş olan kıdem primleri kamuya devredilsin" önerisini getirdi. Kıdem tazminatında tartışılan model, bireysel hesaplar açılması ve işverenin bu hesaba işçi adına aylık prim ödemesinde bulunması üzerine kurulu.



KIDEMDE TARTIŞILAN ÖNEMLİ AYRINTI



Bu modelde 30 günlük kıdem hakkının korunması için aylık 8.3 puanlık prim ödemesi gerekiyor. Ancak iş dünyası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'yla yaptıkları görüşmeler kapsamında bu oranın yüzde 3.8'ler civarına düşeceğini açıkladı. Bu da kıdem hakkının, 15 güne düşmesi anlamına geliyor. Kıdem tazminatı için bu oranlara hem işçi, hem de işveren kesimi itiraz ediyor. Ancak modelin tartışmasının tek yönü bu değil.








Etiketler: Haklı  Gerekçeyle  İşten  Atılanların  Tazminatı  Devlete    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER