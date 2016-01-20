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HAKKÂRİ İL MERKEZİ YÜKSEKOVA'YA, ŞIRNAK İL MERKEZİ CİZRE'YE TAŞINACAK


HAKKÂRİ İL MERKEZİ YÜKSEKOVA'YA, ŞIRNAK İL MERKEZİ CİZRE'YE TAŞINACAK
Tarih : 20 Ocak 2016, 14:54
Puan Ver : HakkÂRi İl Merkezi Yüksekova'ya, Şırnak İl Merkezi Cizre'ye Taşınacak(9/10)7


BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Hakkâri il merkezinin Yüksekova'ya, Şırnak il merkezinin Cizre'ye taşınmasıyla ilgili son kararın, geçen hafta yapılan güvenlik zirvesinde verildiği ortaya çıktı. Bunun için İçişleri Bakanlığı yasal düzenlemeyi hazırlayacak. Valilik, emniyet, jandarma ve adliye binalarının yanı sıra, bakanlıkların tüm il teşkilatları bu ilçelere taşınacak.  Edinilen bilgiye göre, yapılan toplantılarda, bu iki il merkezinin değiştirilmesinde önceliğin güvenlik olduğu belirtildi. İllerin havaalanlarının bu ilçelerde olması, sınırlara yakınlıktan kaynaklanan sorunların daha iyi kontrol edilmesi, yerleşim yerlerinin düz olması nedeniyle büyümeye ve gelişmeye daha uygun olması gibi gerekçeler sıralandı. Terör örgütü PKK'nın şehir merkezlerinden daha fazla faaliyet yürüttüğü bu ilçelerin, merkeze uzak olması nedeniyle hem kontrol açısından sorun yaşandığı, hem de müdahale etmekte zaman kaybedildiği dile getirildi.








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