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Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde 5 Gün Süreyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

HAKKARİ'NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE 5 GÜN SÜREYLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki köy ve iki mezrada 5 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın gerekçesi ise terör örgütü PKK'ya düzenlenecek operasyonlar.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 02:20
Puan Ver : Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde 5 Gün Süreyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi(10/10)6

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ikişer köy ve mezrada 5 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

GEREKÇE: PKK'YA YAPILACAK OPERASYONLAR

Valilik'ten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Altınsu ve İncesu köyleri ile Dereboyu ve Elde mezraları sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleneceği bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

İlimiz Şemdinli ilçesi Altınsu, Dereboyu, Elde ve İncesu köyü mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu, Dereboyu, Elde ve İncesu köyü mülki sınırları içerisinde 13 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 5 gün süre ile saat 22.00'den saat 05.00'e kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu, Dereboyu, Elde ve İncesu köyü mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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