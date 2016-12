İl statüsünden çıkarılma kararı sonrası her gün farklı eylemler yapan Hakkarililer, bu kez araçlarıyla konvoy halinde korna eylemi yaptı.







İl merkezinden araçlarına 'Hakkarime dokunma' yazısı asarak yola çıkan Hakkarililer, korna çalarak il çıkışındaki Depin mevkiine geldi. Burada araçlarından inen Hakarililer adına Hakkari Şöförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Abdi Arslan açıklama yaptı.







Hakkari göç edecek







Hakkari'nin il statüsünden çıkarılması halinde en yakın komşu ülkeye göç edecelerini belirten Arslan, bu tablonun da 3 milyon mülteci barından Türkiye'ye yakışmayacağını söyledi.







Arslan,"1936'da il olan Hakkari; Sümerler, Asuriler, Babiller, Medler gibi büyük medeniyetleri içine sığdıran ve her zaman gündemde kalma özelliğini taşımıştır. Hakkari'nin il olmaktan çıkarılması ile ilgili tasarının halka rağmen, halkın gönlü alınmadan meclise gönderilmesi ilde yaşayan tüm halkımızı derinden üzmüştür. 15 Temmuz'da ülkemizi darbelerle yıkmaya çalışan çete zihniyetin planları tutmuş ve bararılı olmuş olsaydı, bugün Hakkari ilimizde de belki bir çoğumuz hayatta olmayabilirdik. Bu darbe girişimi yürekli halkın canları pahasına direnişiyle püskürtülmüştür. Görülüyor ki, halka rağmen halkın hesaba katılmadığı her çalışma darbede olduğu gibi, tekrar halktan geri dönecek ve başarısız olacaktır" dedi.