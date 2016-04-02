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HAKKARİ'DEN ACI HABER


HAKKARİ'DEN ACI HABER
Tarih : 02 Nisan 2016, 10:19
Puan Ver : Hakkari'den Acı Haber(9/10)6


Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 13 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Müşterek Operasyonu' devam ederken, bugün sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Özel Harekatta görevli olduğu belirtilen komiser yardımcısı başından ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı komiser yardımcısı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Komiser yardımcısının Van'da görev yaptığı, gecici görevle Yüksekova'ya gittiği belirtildi.








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