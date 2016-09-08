

Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında 3 Eylül'de çıkan çatışmada yaralanan İnegöllü Uzman Çavuş Yavuz Mete, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.







Şehit Uzman Çavuş Mete'nin cenazesi yarın İnegöl'de toprağa verilecek. Çukurca İlçesi kırsalında devam eden operasyonlarda 3 Eylül sabahı çıkan çatışmada 7 asker şehit oldu, 3'ü ağır olmak üzere 20 asker yaralandı. Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Uzman Çavuş Yavuz Mete, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi devam eden Uzman Çavuş Yavuz Mete, yapılan müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirerek şehit oldu. Samsun doğumlu olan ve uzun yıllardan beri İnegöl'de yaşayan Mete ailesinin iki çocuğundan biri olan uzman Çavuş Yavuz Mete'nin yaralandığını haberini alan babası Dursun ve annesi Durgül Mete, Ankara'ya gitmişti. Şehit haberinin alınmasının ardından Şehit Yavuz Mete'nin oturduğu mahalle bayraklarla donatıldı.