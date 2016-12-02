

Hakkari'de 3 asker yaralanırken 3 askerin de şehit olduğu haberi geldi. Hakkari Çukurca ilçesi Güven dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK terör örgütü üyeleri arasında çıkan silahlı çatışmada çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken 3 askerimiz de yaralı ve 3'ünün de şehit haberi geldi. Operasyondan sonra bölgede yapılan araştırma sonunda çok sayıda teröristinde etkisiz halde bulunduğu bildirildi.







Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.



Bu sabah saatlerinde operasyonda olan askerler bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.



Çok sayıda terörist öldürüldü



Çatışma sonrası bölgede savaş uçaklarının desteğiyle sürdürülen operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.







kaynak:habermeydan