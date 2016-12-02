O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

HAKKARİ'DEN ACI HABER: 3 ASKER ŞEHİT OLDU


HAKKARİ'DEN ACI HABER: 3 ASKER ŞEHİT OLDU
Tarih : 02 Aralık 2016, 14:50
Puan Ver : Hakkari'den Acı Haber: 3 Asker Şehit Oldu(6/10)8


Hakkari'de 3 asker yaralanırken 3 askerin de şehit olduğu haberi geldi. Hakkari Çukurca ilçesi Güven dağı bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK terör örgütü üyeleri arasında çıkan silahlı çatışmada çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken 3 askerimiz de yaralı ve 3'ünün de şehit haberi geldi. Operasyondan sonra bölgede yapılan araştırma sonunda çok sayıda teröristinde etkisiz halde bulunduğu bildirildi.



Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu sabah saatlerinde operasyonda olan askerler bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

Çok sayıda terörist öldürüldü

Çatışma sonrası bölgede savaş uçaklarının desteğiyle sürdürülen operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



 



kaynak:habermeydan








Etiketler: Hakkari  Den  Acı  Haber  3  Asker  Şehit  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER