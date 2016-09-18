

Hakkari'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.



Alınan bilgiye göre, dün merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında devam eden operasyon sırasında güvenlik güçlerine yönelik bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu yaralanan askerlerden biri, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.