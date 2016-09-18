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HAKKARİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI


HAKKARİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Tarih : 18 Eylül 2016, 11:40
Puan Ver : Hakkari'deki Terör Saldırısı(5/10)2


Hakkari'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.



Alınan bilgiye göre, dün merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında devam eden operasyon sırasında güvenlik güçlerine yönelik bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu yaralanan askerlerden biri, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.








Etiketler: Hakkari  Deki  Terör  Saldırısı    haber

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