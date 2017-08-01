İsrail, Plajlarını Türk Kumuyla Dolduracak!
Selçuk İnan, Akhisar Maçındaki Performansıyla Taraftarları Çıldırttı
Beşiktaş-Konyaspor Turkcell Süper Kupa Maçını Fırat Aydınus Yönetecek
Aykut Kocaman, Jeremain Lens'i İstemediğini Yönetime Bildirdi
Hakkari'deki Çatışmada Uzman Çavuşun Telefonu Mermiyi Durdurdu
Yeni Doğan Bebeğin Karnından İkizi Çıktı!
Otogaza 20 Kuruş Zam Geliyor
Cinsiyet Değiştirip Erkek Olan Kadın Doğum Yaptı
Büyükerşen'e Saldıran Zanlılardan Üçü Tutuklandı
Pakistan'da Siyasetten Ömür Boyu Men Edilen Navaz Şerif Sonrası Dönem Başladı
Genelkurmay, Mehmetçiğin Yerde Yemek Yediği Görüntüleri Paylaştı
Dolandıramadıkları Kadını Tehdit Ettiler: Seni Pişmiş Tavuk Yapacağız
Dursun Özbek, Mircea Lucescu İçin Romanya'ya Gitti
Eşinin Israrlarına Dayanamayan Volkan, Fenerbahçe'den Ayrılıyor
İntihar Eden Emniyet Müdürünün Cenazesine Eşinin Bakışları Damga Vurdu
70 Yıldır Lokantalarda İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Yemek Veriliyor
Faytoncu, Sıcak Ve Susuzluktan Telef Olan Atı Bırakıp Kaçtı
Tav, Sabiha Gökçen Havalimanı Hisse Satışında İhaleye Girecek
Grönland'ı Yutan Mega Tsunami 91 Metreye Ulaştı, 3 Köy Harap Oldu
Beşiktaş, Marcelo'nun Yerine Lazio'dan Mauricio İle Görüşüyor

Hakkari'deki Çatışmada Uzman Çavuşun Telefonu Mermiyi Durdurdu

HAKKARİ'DEKİ ÇATIŞMADA UZMAN ÇAVUŞUN TELEFONU MERMİYİ DURDURDU

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışma sırasında bir uzman çavuş hafif yaralandı. Merminin, uzman çavuşun cebindeki telefona saplanması sayesinde askerin ölümden döndüğü öğrenildi.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 18:10
Puan Ver : Hakkari'deki Çatışmada Uzman Çavuşun Telefonu Mermiyi Durdurdu(5/10)1

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda bölgede bugün yaşanan çatışmanın ardından dikkat çeken bir fotoğraf paylaşıldı.

MERMİ TELEFONA DENK GELDİ

Şemdinli'de bugün çıkan çatışma sırasında bir uzman çavuşun hafif yaralandığı bildirildi.

Bölgeden paylaşılan kareye göre, gelen merminin cep telefonuna isabet ettiği belirtildi. İlçedeki operasyonlar sürdürülüyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hakkari  Deki  Çatışmada  Uzman  Çavuşun  Telefonu  Mermiyi  Durdurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER