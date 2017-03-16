

Alınan bilgilere göre, bir grup terörist tarafından dün akşam saatlerinde Derecek beldesi Samanlı bölgesindeki üs bölgesine ateş açıldı. Mehmetçik'in anında karşılık vermesi ile kısa süre devam eden çatışmanın ardından teröristler bölgeden kaçtı. PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.







TSK açıkladı: Saldırı hazırlığındayken öldürüldüler







Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Uludere'de icra edilen operasyonda, birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu üç teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.







kaynak:gazetevatan