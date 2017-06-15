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HAKKARİ'DE TERÖR SALDIRISI


HAKKARİ'DE TERÖR SALDIRISI
Tarih : 15 Haziran 2017, 12:11
Puan Ver : Hakkari'de Terör Saldırısı(6/10)7


Alınan bilgiye göre, Pehlivan Mahallesi'nde nöbet değişimine giden polisleri taşıyan İl Emniyet Müdürlüğüne ait sivil araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı atıldı. Saldırıda can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.



Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

 



 



kaynak:sabah








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