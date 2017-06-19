HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Yüksekova'ya bağlı Vezirli köyünde, 18 Haziran'da bir evde yapılan aramada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edilen M.T.D'nin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği vurgulandı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar