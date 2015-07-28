

Olay saat bu sabah 11.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir banka şubesi önünde meydana geldi. Sivil kıyafetle çarşıya çıkan astsubay Ziya Sarpkaya'ya bu sırada ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan 27 yaşındaki Sarpkaya, çevredekiler tarafından hemen bir araçla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.







Astsubay Ziya Sarpkaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.