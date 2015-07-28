HAKKARİ'DE SALDIRI: BİR ASTSUBAY AĞIR YARALANDI
Olay saat bu sabah 11.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir banka şubesi önünde meydana geldi. Sivil kıyafetle çarşıya çıkan astsubay Ziya Sarpkaya'ya bu sırada ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan 27 yaşındaki Sarpkaya, çevredekiler tarafından hemen bir araçla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Astsubay Ziya Sarpkaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar