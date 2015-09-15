HAKKARİ'DE POLİSE MAYINLI TUZAK: 2 ŞEHİT, 2 YARALI
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Hakkari- Van karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. PKK'lı teröristler yola önceden döşediği patlayıcı, polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada büyük hasar gören araçta bulunan 2 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar