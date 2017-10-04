HAKKARİ'DE POLİS NOKTASINA YILDIRIM DÜŞTÜ: 2'Sİ POLİS 3 YARALI
Hakkari'de etkili olan sağanak sırasında polis noktasına yıldırım düştü. Olayda 2'si polis, biri güvenlik görevlisi 3 kişi yaralandı.
Hakkari'de etkili olan yağışlarla birlikte polis noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2'si polis, 1 güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişi yaralandı.
"KALE" DENİLEN NOKTA İSABET ALDI
Hakkari kent merkezinde aniden başlayan yağmur ve gök gürültüsü vatandaşları korkuttu. Gazi Mahallesinde bulunan ve kale 3 olarak tabir edilen polis kontrol noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2 polis memuru ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Yetkililer, yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar