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Hakkari'de Polis Noktasına Yıldırım Düştü: 2'si Polis 3 Yaralı

HAKKARİ'DE POLİS NOKTASINA YILDIRIM DÜŞTÜ: 2'Sİ POLİS 3 YARALI

Hakkari'de etkili olan sağanak sırasında polis noktasına yıldırım düştü. Olayda 2'si polis, biri güvenlik görevlisi 3 kişi yaralandı.

Tarih : 04 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : Hakkari'de Polis Noktasına Yıldırım Düştü: 2'si Polis 3 Yaralı(7/10)3

Hakkari'de etkili olan yağışlarla birlikte polis noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2'si polis, 1 güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişi yaralandı.

"KALE" DENİLEN NOKTA İSABET ALDI

Hakkari kent merkezinde aniden başlayan yağmur ve gök gürültüsü vatandaşları korkuttu. Gazi Mahallesinde bulunan ve kale 3 olarak tabir edilen polis kontrol noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2 polis memuru ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Yetkililer, yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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