Hakkari'de etkili olan sağanak sırasında polis noktasına yıldırım düştü. Olayda 2'si polis, biri güvenlik görevlisi 3 kişi yaralandı.

Hakkari'de etkili olan yağışlarla birlikte polis noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2'si polis, 1 güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişi yaralandı.

"KALE" DENİLEN NOKTA İSABET ALDI

Hakkari kent merkezinde aniden başlayan yağmur ve gök gürültüsü vatandaşları korkuttu. Gazi Mahallesinde bulunan ve kale 3 olarak tabir edilen polis kontrol noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2 polis memuru ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Yetkililer, yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

Kaynak: haberinburada