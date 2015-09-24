

Genelkurmay Başkanlığının internet sayfasında önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri ve sığınaklar, hava harekatı ile imha edildi.







Bölücü terör örgütünün Kuzey Irak'ta bulunan kamplarından kaçan 7 terörist de Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.







Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki terörist iki tabanca ve iki el bombasıyla, Şırnak Uludere'de bir terörist makineli tüfekle ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de bir terörist silahsız ve teçhizatsız yakalandı.







Ayrıca, Şırnak'ın Boyunyaka köyünde bulunan sözde "Şehit Cuma Biliki mezarlığı"na canlı kalkan olarak giden 18 kişi yakalandı. Zanlılar hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Geçici askeri yasak bölgeyi ihlal etmek" ve "bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.