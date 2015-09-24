O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

HAKKARİ'DE PKK'YA AİT SIĞINAKLARA HAVA OPERASYONU! TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI...


HAKKARİ'DE PKK'YA AİT SIĞINAKLARA HAVA OPERASYONU! TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI...
Tarih : 24 Eylül 2015, 15:11
Puan Ver : Hakkari'de Pkk'ya Ait Sığınaklara Hava Operasyonu! Tsk'dan Son Dakika Açıklaması...(7/10)6


Genelkurmay Başkanlığının internet sayfasında önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri ve sığınaklar, hava harekatı ile imha edildi.





Bölücü terör örgütünün Kuzey Irak'ta bulunan kamplarından kaçan 7 terörist de Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.




Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki terörist iki tabanca ve iki el bombasıyla, Şırnak Uludere'de bir terörist makineli tüfekle ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de bir terörist silahsız ve teçhizatsız yakalandı.




Ayrıca, Şırnak'ın Boyunyaka köyünde bulunan sözde "Şehit Cuma Biliki mezarlığı"na canlı kalkan olarak giden 18 kişi yakalandı. Zanlılar hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Geçici askeri yasak bölgeyi ihlal etmek" ve "bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.








Etiketler: Hakkari  De  Pkk  Ya  Ait  Sığınaklara  Hava  Operasyonu  Tsk  Dan  Son  
Dakika  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER