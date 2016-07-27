

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Beldesi'ndeki Jandarma Karakolu'na saldırı hazırlığı yapan terör örgütü PKK'lı teröristlerin patlayıcı yüklediği araç, yolda infilak etti.







Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK mensupları, dün akşam ilçeye bağlı Büyükçiftlik Beldesi'ndeki Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla saldırı girişiminde bulundu.







İçerisine patlayıcı yerleştirilen araçla Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı'na doğru hareket eden araç, karakola 1,5 kilometre mesafede infilak etti.







Patlamanın ardından araçtaki terör örgütü mensubu öldü, yolda yaklaşık 10 metre genişliğinde, 6 metre derinliğinde çukur oluştu.