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HAKKARİ'DE PATLAYICI YÜKLÜ ARAÇ İNFİLAK ETTİ


HAKKARİ'DE PATLAYICI YÜKLÜ ARAÇ İNFİLAK ETTİ
Tarih : 27 Temmuz 2016, 12:15
Puan Ver : Hakkari'de Patlayıcı Yüklü Araç İnfilak Etti(8/10)10


Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Beldesi'ndeki  Jandarma Karakolu'na saldırı hazırlığı yapan terör örgütü PKK'lı teröristlerin  patlayıcı yüklediği araç, yolda infilak etti.



Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK mensupları, dün akşam ilçeye  bağlı Büyükçiftlik Beldesi'ndeki Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla saldırı  girişiminde bulundu.



İçerisine patlayıcı yerleştirilen araçla Büyükçiftlik Jandarma Karakol  Komutanlığı'na doğru hareket eden araç, karakola 1,5 kilometre mesafede infilak  etti.



Patlamanın ardından araçtaki terör örgütü mensubu öldü, yolda yaklaşık  10 metre genişliğinde, 6 metre derinliğinde çukur oluştu.








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