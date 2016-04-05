

Hakkari'de HDP il binası önünde basın açıklaması yapacaklarını söyleyerek toplanan gruba, güvenlik güçleri müdahale etti. Olaylar sırasında HDP Hakkari İl Başkanı Metin Besi gözaltına alındı.











HDP'lilerden oluşan bir grup, Yüksekova'da uygulanan sokağa çıkma yasağı ve operasyonları protesto etmek için basın açıklaması yapacaklarını söyleyerek parti binası önünde toplandı.







Güvenlik güçleri izinsiz olduğu gerekçesiyle grubun dağılmasını istedi. HDP'lilerin dağılmayıp gösteri yapması üzerine, polis tazyikli su ve gaz bombası kullanarak grubu dağıttı.







Bu sırada müdahale eden polislere tepki gösterip direndiği gerekçesiyle gözaltına alınan HDP Hakkari İl Başkanı Metin Besi de zırhlı polis aracına bildirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.