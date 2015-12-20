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hakkari'de kayak heyecanı başladı

HAKKARİ'DE KAYAK HEYECANI BAŞLADI

Hakkari Valiliği öncülüğünde yapılan yatırımlarla yenilenen Merga Bütan Kayak Merkezi, özellikle hafta sonu tatillerinde Hakkarililerin akınına uğruyor.

Tarih : 20 Aralık 2015, 12:25
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 Geçtiğimiz hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının 1,5 metreye kadar çıktığı Merga Bütan Kayak Merkezi, hafta içi ve hafta sonu çok sayıda kayak severe ev sahipliği yapıyor.

 

Hafta sonu havanın güneşli olmasını fırsat bilerek kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezine akın eden Hakkarililer, kayak takımlarının yanı sıra kızaklarla da kayarak gönüllerince eğleniyor.

 

Kaymanın yanında mangal yakıp, yürüyüş yaparak güzel bir gün geçiren vatandaşlar, sosyal yaşamı bitme noktasına getiren terör olaylarını bir nebze de olsa unutmanın mutluluğunu yaşıyor.

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari'deki en önemli sosyal eğlencelerden birinin kayak olduğunu söyledi.








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