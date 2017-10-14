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Hakkari'de Kaçakları Taşıyan Kamyonet Şarampole Devrildi: 65 Yaralı

HAKKARİ'DE KAÇAKLARI TAŞIYAN KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 65 YARALI

Hakkari'de yurda kaçak giriş yapan Pakistanlıları taşıyan kamyonet, şarampole yuvarlandı. Yaralanan 65 Pakistanlı kaçak, hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 14 Ekim 2017, 16:20
Puan Ver : Hakkari'de Kaçakları Taşıyan Kamyonet Şarampole Devrildi: 65 Yaralı(7/10)3

Hakkari'ni Yükseova ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları belirtilen 65 kaçağı taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada Pakistan vatandaşı oldukları belirtilen 65 kaçak ve sürücü yaralandı. Büyük bölümü hafif yaralı olan kaçaklar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ YİTİREREK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Yüksekova İlçesi'ne 8 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Dağlıca Bölgesi'nden Yüksekova'ya gelen kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada yurda kaçak yollarla girdikleri ve Pakistan vatandaşı oldukları belirtilen tamamı erkek 65 kaçak ve kimliği tespit edilemeyen sürücü yaralandı.

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı gören köylüler hemen yardıma koşarken, 112, polis ve jandarmaya da haber verildi. Bunun üzerine bölgeye 7 ambulans sevk edildi. Kamyonet kasasından çevreye fırlayan yaralı kaçaklar köylülerin de yardımıyla ambulanslara konuldu. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bazılarını durumunu ağır olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yaralılar arasında bulunduğu belirtilen sürücünün tespit edilebilmesi için araştırmalara devam ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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