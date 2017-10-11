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HAKKARİ'DE HUDUT BİRLİĞİNE SALDIRAN 2 TERÖRİST BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ!


Hakkari'de Hudut Birliğine Saldıran 2 Terörist Böyle Öldürüldü!
Tarih : 11 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Hakkari'de Hudut Birliğine Saldıran 2 Terörist Böyle Öldürüldü!(9/10)5

Hakkari'de hudut birliğine saldıran 2 teröriste, Mehmetçik anında karşılık verdi.

HUDUT BİRLİĞİNE TACİZ ATEŞİ AÇTILAR

Çukurca Güven Dağı batısı Kovan Dağı Hudut Birliğine akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

2 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine terör örgütü PKK mensubu, Zırhlı Muhabere Aracı'ndan yapılan ateş sonucu öldürüldü. Teröristlerin etkisiz hale getirilişi saniye saniye görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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