HAKKARİ'DE HUDUT BİRLİĞİNE SALDIRAN 2 TERÖRİST BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ!
Hakkari'de hudut birliğine saldıran 2 teröriste, Mehmetçik anında karşılık verdi.
HUDUT BİRLİĞİNE TACİZ ATEŞİ AÇTILAR
Çukurca Güven Dağı batısı Kovan Dağı Hudut Birliğine akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.
2 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine terör örgütü PKK mensubu, Zırhlı Muhabere Aracı'ndan yapılan ateş sonucu öldürüldü. Teröristlerin etkisiz hale getirilişi saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: haberinburada
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