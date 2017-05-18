HAKKARİ'DE HAVA OPERASYONU: 6 PKK'LI ÖLÜ
Hakkari'nin Kavaklı Köyü kırsal kesiminde düzenlenen hava harekatında en az 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri 17 Mayıs 2017 günü İlimiz Merkez Kavaklı Köyü kırsal alanında bir grup teröristin barındığını tespit etti. Aıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde en az 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
kaynak:milliyet
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