Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu 1 polis ve 3 korucu yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada biri polis 4 güvenlik görevlisi yaralandı.

DEVRİYE ARACINI HEDEF ALDI

Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli-Yüksekova karayolu üzerindeki Şapatan Geçidi yakınlarında meydana geldi. PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı, güvenlik görevlilerinin devriye yaptığı sırada infilak ettirildi.

1 POLİS VE 3 KORUCU YARALANDI

Patlamada bir polis memuruyla birlikte H.F., A.F. ve R.F. isimli güvenlik korucuları yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri, Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede operasyon başlatıldı.

Kaynak: haberinburada