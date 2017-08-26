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Hakkari'de Hain Saldırı! PKK'nın Bombalı Tuzağında 4 Güvenlik Görevlisi Yaralandı

HAKKARİ'DE HAİN SALDIRI! PKK'NIN BOMBALI TUZAĞINDA 4 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu 1 polis ve 3 korucu yaralandı.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 19:40
Puan Ver : Hakkari'de Hain Saldırı! Pkk'nın Bombalı Tuzağında 4 Güvenlik Görevlisi Yaralandı(5/10)1

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada biri polis 4 güvenlik görevlisi yaralandı.

DEVRİYE ARACINI HEDEF ALDI

Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli-Yüksekova karayolu üzerindeki Şapatan Geçidi yakınlarında meydana geldi. PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı, güvenlik görevlilerinin devriye yaptığı sırada infilak ettirildi.

1 POLİS VE 3 KORUCU YARALANDI

Patlamada bir polis memuruyla birlikte H.F., A.F. ve R.F. isimli güvenlik korucuları yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri, Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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