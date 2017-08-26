HAKKARİ'DE HAİN SALDIRI! PKK'NIN BOMBALI TUZAĞINDA 4 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu 1 polis ve 3 korucu yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada biri polis 4 güvenlik görevlisi yaralandı.
DEVRİYE ARACINI HEDEF ALDI
Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli-Yüksekova karayolu üzerindeki Şapatan Geçidi yakınlarında meydana geldi. PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı, güvenlik görevlilerinin devriye yaptığı sırada infilak ettirildi.
1 POLİS VE 3 KORUCU YARALANDI
Patlamada bir polis memuruyla birlikte H.F., A.F. ve R.F. isimli güvenlik korucuları yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri, Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede operasyon başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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