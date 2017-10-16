HAKKARİ'DE HAİN SALDIRI: 2 ASKER ŞEHİT
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti. Hain saldırıda 2 asker şehit oldu.
Kaynak: haberinburada
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